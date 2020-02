As autoridades de saúde das Ilhas Canárias, na Espanha, liberaram hoje 130 dos 1 mil hóspedes e empregados de um hotel em Tenerife, que estão isolados desde a última segunda-feira, depois de terem sido detectados quatro casos de infecção por coronavírus em um grupo de turistas italianos.

As autoridades informaram que todos os hóspedes de hotéis, de onze nacionalidades, incluindo britânicos, alemães e franceses, estão assintomáticos e 130 deles podem voltar aos seus lugares de origem nas próximas horas.

Para isso, o governo regional das Ilhas Canárias está estudando com os consulados a transferência para seus respectivos países, onde serão monitorados.

Além disso, os trabalhadores do hotel também estão autorizados a entrar e sair do estabelecimento com o compromisso de manter as medidas preventivas necessárias.

Os cinco casos de coronavírus registados nas Ilhas Canárias - quatro na ilha de Tenerife e um em La Gomera - estão em bom estado, e três não apresentam sintomas.

A Espanha tem 15 casos de pessoas contaminadas, após duas confirmações terem acontecido hoje em Madri, em pessoas que não tinham viajado para fora do país. Com isso, o número de infecções ocorridas localmente subiu para três.

Esses dois novos casos, um deles um homem de 77 anos que está em estado grave, juntam-se a um terceiro, também relatado hoje, em Barcelona. Trata-se de uma mulher de 22 anos que estava na cidade italiana de Milão. Duas outras pessoas já foram libertadas na semana passada.