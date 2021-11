As autoridades do Haiti mantêm nesta sexta-feira o silêncio sobre o sequestro, nos arredores de Porto Príncipe, de um grupo de missionários e suas famílias - 16 americanos e um canadense -, 20 dias depois do ocorrido.

Até o momento não há informações oficiais sobre a situação do grupo, que está nas mãos da gangue 400 Mawozo, uma das mais perigosas do Haiti, que controla o distrito de Croix-des-Bouquets, onde as vítimas, incluindo cinco crianças, foram capturadas no dia 16 de outubro.