As autoridades do Iraque estenderam a "todas as províncias" o toque de recolher decretado nesta segunda-feira para Bagdá algumas horas mais cedo, após a capital e o sul do país serem palco de grandes manifestações após o anúncio feito pelo influente clérigo xiita Muqtada al Sadr de que está deixando a política.

"O Comando Conjunto de Operações anuncia um toque de recolher abrangente em todas as províncias do Iraque a partir das 19h (13h de Brasília) de hoje, segunda-feira, até novo aviso", disse no Twitter o porta-voz do Comandante das Forças Armadas, Yehia Rasul.