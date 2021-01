A Guarda Revolucionária do Irã advertiu nesta quarta-feira que as autoridades dos Estados Unidos que ordenaram o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, há um ano, não terão tranquilidade "nem dentro de suas casas".

"Dissemos antes, e repetimos agora que a derrota e a vingança começaram. Eles não terão tranquilidade nem dentro de suas casas", afirmou em discurso o comandante da unidade especial Força Quds, Esmail Qaani, sucessor de Soleimani no posto.

Qaani anunciou que todos os envolvidos no assassinato, desde o presidente americano, Donald Trump, ao secretário de Estado, Mike Pompeo, devem saber que "não podem matar o herói da luta contra o terrorismo na região e depois viverem confortavelmente", segundo a agência oficial "IRNA".

Soleimani foi morto em um bombardeio americano perto de Bagdá no dia 3 de janeiro de 2020. Como retaliação, uma semana depois, o Irã atacou com mísseis uma base militar no Iraque onde estavam presentes tropas americanas.

Aquele ataque foi, segundo o governo iraniano, apenas o primeiro passo da vingança, como foi reiterado hoje por Qaani, que indicou que ainda daria "mais duas bofetadas" nos EUA.

Qaani ressaltou, como a maioria das autoridades iranianas, que a derradeira vingança será "a expulsão dos EUA da região" do Oriente Médio.

"Devido ao crime que cometeram, desta vez não sairão sob a pressão à qual estão sujeitos, e os seguidores da escola Qasem Soleimani vão, primeiramente, quebrar os ossos dos americanos para depois expulsá-los da região", ameaçou.