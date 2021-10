Autoridades espanholas resgataram nesta segunda-feira 14 migrantes que foram vítimas do naufrágio de um bote em que estavam no mar das ilhas Baleares, e ao menos outros três estão sendo procurados.

Um helicóptero ajudou a retirar do mar três pessoas, e barcos do serviço de Salvamento Marítimo resgataram outras 11. As equipes de busca ainda não concluíram a operação, pois receberam informações iniciais de que 17 pessoas estavam no bote.