As autoridades da República Democrática do Congo (RDC) ordenaram a evacuação de 400.000 pessoas em dez distritos da cidade de Goma, no leste do país, diante do risco de uma nova erupção do vulcão Nyiragongo, informou nesta sexta-feira o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Segundo o Observatório Vulcanológico de Goma, os fortes tremores que continuaram ontem, um deles de 4,9 graus na escala Richter, poderiam causar mais escape de lava de fendas na montanha.