As autoridades americanas identificaram neste sábado o autor e as vítimas do tiroteio ocorrido ontem em um complexo de prédios governamentais de Virginia Beach, no leste dos Estados Unidos, que deixou pelo menos 13 mortos, entre eles o atirador, e quatro feridos.

"Dewayne Craddock, de 40 anos, foi o autor do ataque. Só diremos o seu nome uma vez", disse o gerente administrativo de Virginia Beach, Dave Hansen, em entrevista coletiva.