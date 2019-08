As autoridades russas afirmaram que a explosão ocorrida nesta quinta-feira em uma base militar perto da cidade de Severodvinsk, no norte do país, provocou um breve aumento da radioatividade na área, o que demandará o isolamento de um mês da região próxima ao local do acidente.

"Às 11h50 de Moscou (5h50 em Brasília), os sensores do Sistema de Controle da Situação Radioativa em Severodvinsk registraram um breve aumento do fundo de radiação", informou o governo local em comunicado.