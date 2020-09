A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, confirmou nesta quinta-feira que está investigando a morte de Daniel Prude, de 41 anos, homem negro que morreu na semana passada asfixiado, após uma abordagem feita por agentes da polícia de Rochester.

Ontem, as imagens da ação, ocorrida em 23 de março deste ano, foram divulgadas, com a vítima tendo a cabeça coberta com um capuz e depois tendo o rosto pressionado contra o asfalto por cerca de dois minutos, enquanto gritava pedindo ajuda.

Depois de dois minutos, o homem não se movia ou falava, por isso, os próprios policiais requisitaram atendimento médico. Ainda no local, a vítima passou por manobras de ressuscitação e foi levada para o hospital.

Prude morreu sete dias depois da abordagem, quando foram desligados os aparelhos que o mantinham vivo.

Segundo o jornal americano "The New York Times", o médico legista do condado de Monroe atestou que a morte do homem negro foi um homicídio causado por "complicações da asfixia no marco da restrição física".

Além disso, o "delírio excitado", que Prude sofria e a intoxicação aguda por vários medicamentos que havia tomado, também foram fatores que contribuíram para o óbito, aponta a autópsia.

Letitia James e o chefe de política de Rochester garantiram que o caso está sendo investigado.

O "The New York Times", no entanto, publicou nesta quinta-feira que os agentes que realizaram a abordagem seguem atuando normalmente.

De acordo com o veículo de comunicação, foi o irmão da vítima que ligou para o serviço de emergências, alertando que Daniel Prude, que o visitava, vindo de Chicago, apresentava estado de nervosismo e saiu correndo de casa, descontrolado.

No dia anterior, o homem já tinha sido levado a um hospital, aparentemente, pelo início de problemas de saúde mental, de acordo com informações da polícia obtidas pelo "The New York Times".