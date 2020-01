As autoridades do Japão afirmaram nesta sexta-feira que mais uma pessoa no país foi detectada com o novo coronavírus - que surgiu na cidade de Wuhan, na China -, representando o segundo caso confirmado no país.

Segundo o Ministério da Saúde, o paciente, cidadão chinês que visitava Tóquio, está internado em um hospital da capital japonesa, após a confirmação do contágio.

O comunicado oficial indica que o paciente, com cerca de 40 anos e natural de Wuhan, começou a ter febre no último dia 14 e depois visitou centros médicos em seu país, sem que um diagnóstico de pneumonia tenha sido determinado.

Ele chegou ao Japão no dia 19 e no dia seguinte, em outra consulta médica, também não conseguiram detectar nele a pneumonia.

No entanto, na última quarta-feira, quando ele voltou a comparecer a uma clínica, desta vez com febre alta e dor de garganta, foi confirmado que estava sofrendo de pneumonia e foi transferido para um hospital em Tóquio.

Sua infecção pelo coronavírus foi confirmada hoje, informou o Ministério da Saúde japonês, que também relatou que cerca de 20 pessoas que faziam parte do mesmo grupo estão sendo monitoradas para verificar se também estão infectadas.

O primeiro caso de uma pessoa infectada com o coronavírus detectado no Japão foi conhecido em meados do mês, na província de Kanagawa, ao sul de Tóquio.

O paciente, um cidadão chinês que vive no Japão, foi detectado quando retornou de Wuhan. Ele foi hospitalizado e já recebeu alta. EFE

