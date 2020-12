As autoridades da Nigéria encontraram 17 dos 333 alunos desaparecidos após o ataque da última sexta-feira reivindicado pelo grupo jihadista Boko Haram a uma escola de educação no estado de Katsina, no noroeste do país.

"Na noite de segunda-feira, as informações que tenho mostram que 17 das crianças desaparecidas foram encontradas", disse o governador de Katsina, Aminu Masari, à emissora pública alemã "Deutsche Welle" (DW), repercutido nesta quarta-feira pela imprensa local.