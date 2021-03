Apesar das inúmeras críticas recebidas, as autoridades do México defenderam nesta terça-feira a ação policial na capital durante a manifestação ocorrida no Dia Internacional da Mulher e garantiram que as forças de segurança resistiram às "provocações" e não utilizaram gás lacrimogêneo ou bolas de borracha.

"Aproveito para dizer que, felizmente, o assédio foi evitado, que ontem não caímos na armadilha da violência e que resistimos à provocação", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador, em sua habitual entrevista coletiva diária.