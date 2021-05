A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira. EFE/Governo da Cidade do México

O governo da Cidade do México negou nesta quinta-feira, após o trágico acidente em uma linha do metrô, que uma redução do orçamento de 2020 tenha afetado a manutenção da estrutura, alegando que se deveu à diminuição do número de passageiros e ao gasto por usuário.

Em entrevista coletiva, a prefeita da capital, Claudia Sheinbaum, comentou que em 2020, devido à pandemia de covid-19, houve uma "ligeira redução" do orçamento do metrô relacionada à "redução de receitas próprias", mas garantiu que isso foi remediado com o subsídio "adicional" do governo.