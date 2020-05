As autoridades sanitárias do Peru disseram nesta terça-feira que acreditam que o país está chegando ao pico da curva de contágio por coronavírus, depois de ter ultrapassado a marca de 72 mil casos de infecção e de 2 mil mortes.

O Ministério da Saúde peruano está tentando manter estável o número de novos casos diários para depois buscar um declínio, que a pasta espera que seja lento.

O último relato da doença estabeleceu mais uma vez em pouco mais de 3 mil os novos contágios. Durante o fim de semana, houve uma queda até a metade, o que se deveu em parte ao fato de terem sido realizados menos testes, mas nesta segunda-feira voltou-se à média de contaminação da semana passada.

Nesse sentido, a previdência social afirmou que o mapa do calor, com o qual a doença é monitorada, aponta que ela está próxima do auge das infecções, posição que também expressou nesta segunda-feira o ministro da Saúde, Victor Zamora.

ÚLTIMOS DADOS.

O último relatório do Ministério da Saúde detalhou que até agora foram realizados 532.169 testes, 19.300 dos quais nas últimas horas, o que levou à detecção de 3.237 novos casos, chegando a 72.059 desde o início da pandemia.

Do total de pacientes, 6.862 foram hospitalizados, 214 a mais desde o relatório anterior, e 797 deles em unidades de terapia intensiva, 12 deles de ontem para hoje.

O número de óbitos chegou a 2.057, após outros 96 terem sido confirmados, enquanto a recuperação de 918 pessoas elevou para 23.324 o número de curados da infecção por SARS-CoV-2.