O primeiro-ministro do estado federado da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet. EFE/SASCHA STEINBACH

O primeiro-ministro do estado federado da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, anunciou nesta segunda-feira a prorrogação por mais uma semana das medidas restritivas para a cidade de Gutersloh, no oeste da Alemanha.

Gutersloh é o único distrito municipal alemão em que existem atualmente mais de 50 novas infecções semanais do novo coronavírus para cada 100 mil habitantes, devido a um surto em uma fábrica de carne onde foram registradas cerca de 1,5 casos.