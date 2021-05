A Superintendência Nacional de Defesa dos Direitos Socioeconômicos (Sundde) da Venezuela fez 1.429 reajustes de preços no mês de abril como parte do programa do governo para conter a inflação.

As medidas adotadas se baseiam na Lei Orgânica de Preços Justos (LOPJ), que entrou em vigor em novembro de 2015 e foi criada sob a égide de uma lei habilitadora, informou nesta sexta-feira a emissora de TV venezuelana "VTV".