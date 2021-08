Dois aviões americanos aterrissaram nesta segunda-feira na base naval de Rota, no sul da Espanha, com cerca de 450 pessoas retiradas do Afeganistão a bordo, conforme informou a embaixada dos Estados Unidos no país europeu.

Os evacuados permanecerão no local temporariamente, até que o governo dos EUA ofereça um novo destino para eles.