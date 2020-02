O avião da Air Canadá que estava com um problema técnico e sobrevoou nesta segunda-feira por mais de 4 horas o espaço aéreo do aeroporto de Barajas, em Madri, conseguiu fazer um pouso bem sucedido às 19h07 (horário local; 15h07 em Brasília).

Um porta-voz da Enaire, gestora de navegação aérea da Espanha, disse à Agência Efe que o avião, um Boeing 767-300, fez a aterrissagem sem derrapar ou sofrer danos.

A aeronave havia decolado em Madri com destino a Toronto, no Canadá, às 14h33 (10h33 em Brasília) e, após o comandante detectar problemas técnicos, decidiu voltar a Barajas, seguindo os protocolos de segurança.

O Sindicato Espanhol de Pilotos de Companhias Aéreas (Sepla) informou que o avião perdeu peças do trem de pouso, que acabaram entrando no motor esquerdo, e por isso ficou mais de três horas sobrevoando a capital espanhola para queimar combustível antes de aterrissar.

Aguardavam o pouso na pista do aeroporto de Barajas pelo menos 12 equipes do Corpo de Bombeiros, além de membros dos serviços de atendimento móvel de urgência de Madri, sob a supervisão do Ministro dos Transportes da Espanha, José Luis Ábalos, que também estava presente.