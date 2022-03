Um avião particular do bilionário russo Roman Abramovich está na lista negra dos Estados Unidos de cerca de 100 aeronaves que teriam descumprido as restrições de voo impostas contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia.

Além do jato particular Gulfstream G650, que pertence ao ainda dono do Chelsea, a lista inclui cerca de 100 aeronaves comerciais Boeing das companhias aéreas russas Aeroflot, AirBridgeCargo, Aviastar, Nordwind e Utair, além da Blue Air, da Romênia, informou o Departamento de Comércio dos EUA nesta sexta-feira.