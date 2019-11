No Paraguai, onde o avião de evo fez escala, dezenas de manifestantes apoiam o ex-presidente boliviano, que segue para o México. EFE/Nathalia Aguilar

O avião da Força Aérea Mexicana no qual Evo Morales viaja, decolou nesta terça-feira do aeroporto internacional de Assunção, capital do Paraguai, onde chegou de madrugada e permaneceu por cerca de quatro horas depois de deixar a Bolívia, disse uma fonte oficial à Agência Efe.

De acordo com alguns meios de comunicação, o avião, que decolou por volta das 5h30 (hora local), partiu para o México e foi forçado a pousar no Paraguai por não ter autorização para voar sobre o céu peruano.

Já outras fontes afirmaram que a escala foi motivada para verificar todas as licenças de sobrevoo.

O ex-presidente paraguaio Fernando Lugo estava no aeroporto, mas não esteve com Morales, que não deixou o avião.

Em entrevista à "Radio Monumental", do Paraguai, Lugo disse que entre os ocupantes do avião estava o ex-vice-presidente boliviano Álvaro García Linera, que desceu até a pista para cumprimentar o embaixador mexicano no Paraguai.

A Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) do Paraguai não divulgou nenhuma informação ou os motivos pelos quais a escala foi realizada no aeroporto.

Ontem à noite, o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, confirmou que o governo do Peru decidiu abrir seu espaço aéreo ao avião do México que iria buscar Morales.

No último domingo, Evo Morales renunciou após um relatório da Organização dos Estados Americanos (OEA) apontando irregularidades no processo eleitoral boliviano.