O avião que transportará a chama olímpica da Grécia para o Japão partiu nesta quarta-feira de Tóquio, sem a tradicional comitiva formada por dirigentes e atletas, que tiveram ida cancelada como medida de segurança diante da pandemia do coronavírus.

Decorada com anéis olímpicos e logotipo dos Jogos da capital japonesa, a aeronave levantou voo no aeroporto de Haneda, com destino a Atenas. Na sexta-feira, voltará para a base aérea de Matsushima, já com a tocha olímpica à bordo.

A previsão era que dirigentes e vários medalhistas japoneses estivessem no voo charter rumo a Grécia, para que voltassem com a chama símbolo do evento poliesportivo, mas a participação do evento foi cancelada, assim como a cerimônia de "boas-vindas" para o fogo, que aconteceria daqui dois dias.

Todos os atos durante o revezamento da tocha tiveram a presença de público proibida pelas prefeituras de Fukushima, Tochigi e Gunma, por onde seria levada até o fim desse mês. O Comitê Local ainda estuda como procederá até a conclusão do trajeto, com o acendimento da pira olímpica, na Abertura dos Jogos, em 24 de julho. EFE

ahg/bg

