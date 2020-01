Um avião da companhia aérea iraniana Caspian, com 142 pessoas a bordo, saiu da pista nesta segunda-feira, parando mo meio de uma rodovia na cidade de Bandar Mahshahr, no sudoeste do Irã, sem causar vítimas, apesar do grande susto.

O avião, um Boeing MD que fazia o trajeto Teerã e Bandar Mahshahr, atravessou as cercas de metal do aeroporto e entrou em uma rodovia vizinha, mas não pegou fogo.

Nenhum dos 135 passageiros e sete tripulantes ficaram feridos, assim como as pessoas que trafegavam pela estrada do momento do incidente, disse a Organização de Aviação Civil do Irã.

Equipes de emergência e bombeiros de deslocaram para o local do incidente e as autoridades desviaram o tráfego para outras estradas.

Os vídeos postados nas redes sociais mostram a aeronave atravessada na rodovia e os passageiros descendo dela, enquanto vários carros permanecem parados.

Para investigar as causas do incidente de voo 6936, uma equipe de peritos da capital iraniana seguiram para Mahshahr.

O diretor dos aeroportos da região, Mohamad Reza Rezaei, disse à agência oficial "Irna" que o piloto estava atrasado no momento do pouso e que, devido a esse isso, o avião entrando na rodovia.

Este incidente ocorre no mesmo mês em que as Forças Armadas iranianas abateram por engano um avião ucraniano com 176 pessoas a bordo.