Um avião ucraniano com 176 pessoas e tripulantes a bordo caiu nesta quarta-feira perto do aeroporto Imam Khomeini, ao sul de Teerã, no Irã, segundo informações da agência de notícias iraniana "Irna".

A aeronave, um Boeing 737 da companhia aérea ucraniana UIA com destino a Kiev, estava com 167 passageiros e nove tripulantes e, devido a problemas técnicos, caiu logo após a decolagem. De acordo com informações das autoridades iranianas, não há sobreviventes.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Vadym Prystaiko, informou que entre as vítimas há cidadãos de sete países. No Twitter, ele escreveu que os mortos no acidente aéreo foram 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos (dois passageiros e nove membros da tripulação), dez suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos.

O fabricante Boeing enfrenta uma profunda crise após os dois acidentes no ano passado com modelo 737 MAX, que causou 346 mortes e cuja produção está paralisada.

O mais grave acidente aéreo recente no Irã aconteceu em fevereiro de 2018, quando um ATR-72 da companhia aérea iraniana Aseman caiu em uma área montanhosa do centro do país, matando 59 passageiros e seis membros da tripulação a bordo.