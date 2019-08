A aviação militar das forças Al Karama (Dignidade), comandadas pelo marechal Khalifa Hafter, cujas tropas controlam a maior parte da Líbia e todas as jazidas de petróleo do país, atacaram na noite de sábado o aeroporto internacional da cidade de Misrata, 200 quilômetros a leste de Trípoli, informou à Agência Efe uma fonte dos serviços de segurança.

Ao longo do sábado, pelo menos dez civis morreram em outro ataque aéreo contra a cidade de Murzuq, no sudoeste, enquanto o jardim zoológico do bairro de Abu Salim, no sul de Trípoli, foi bombardeado sem causar mortes.