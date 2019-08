As forças do governo de Bashar al Assad retomaram os bombardeios aéreos no sul da província de Idlib, no noroeste da Síria, minutos após o anúncio do fim da trégua decretada na semana passada na região, informou nesta segunda-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Segundo a ONG, os aviões do governo sírio lançaram vários ataques aéreos contra a cidade de Khan Shaykhun, no sul de Idlib. Ainda não há informações sobre o número de vítimas.