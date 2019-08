A Avianca Holdings registrou uma perde líquida de US$ 475,94 milhões no primeiro semestre do ano, enquanto no mesmo período de 2018 o montante foi de US$ 31,9 milhões, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira pela companhia aérea colombiana.

As perdas no segundo trimestre acumularam US$ 408,028 milhões, que somadas aos US$ 67,9 milhões de janeiro, fevereiro e março, chegam ao total de US$ 475,940 milhões.