A Atalanta, que disputa a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, e o Valencia, que não chegava ao mata-mata desde 2013, se enfrentarão nesta quarta-feira no estádio San Siro, em jogo de ida pelas oitavas de final do torneio continental.

'La Dea', como a equipe italiana também é conhecida, se classificou de maneira improvável logo na campanha de estreia. Após quatro rodadas no grupo C, somou apenas um ponto e segurava a lanterna. Porém, na sequência, venceu o Dínamo de Zagreb em Milão - sua casa nesta Champions porque o estádio Atleti Azzurri d'Italia não atende a exigências da Uefa - e o Shakhtar Donetsk na Ucrânia e ficou em segundo lugar, atrás apenas do Manchester City.

O Valencia também não teve muita facilidade. Caiu em uma chave com o Chelsea, campeão em 2012, e o Ajax, tetracampeão e semifinalista no ano passado, e se colocou entre os 16 melhores apenas na última rodada com uma vitória sobre a equipe holandesa em Amsterdã.

Entretanto, enquanto a Atalanta faz a estreia na Liga dos Campeões, os 'Ches' já têm uma história na competição, com dois vice-campeonatos. Perdeu para o Real Madrid por 3 a 0 em 2000 e no ano seguinte foi batido pelo Bayern de Munique nos pênaltis.

Na luta para voltar às quartas depois de 13 anos, o Valencia tem problemas na defesa. Celades não poderá contar com os zagueiros titulares Gabriel Paulista e Garay e apostará em Diakhaby e Mangala, que nesta temporada disputou apenas cinco jogos, quatro deles por 90 minutos.

Também estão fora por problemas físicos o lateral e meia Florenzi, contratado em janeiro junto à Roma, o volante Coquelin e o atacante Rodrigo Moreno. Por outro lado, o goleiro Cillessen está de volta após três semanas, mas provavelmente ficará no banco.

Na Atalanta, o técnico Gian Piero Gasperini tem todos os principais jogadores à disposição, incluindo o zagueiro Rafael Tolói. O ponto forte do time, contudo, é o ataque, com 'Papu' Gómez, Ilicic e Zapata.

Por ter sido líder de chave, o Valencia possui a vantagem de decidir o mata-mata em casa. O jogo de volta está marcado para o dia 10 de março, no estádio Mestalla.

Prováveis escalações:.

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Rafael Tolói e Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon e Gosens; Gómez, Ilicic e Duván. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Valencia: Doménech, Wass, Diakhaby e Mangala, Gayá; Kondogbia, Parejo, Ferrán e Soler; Gonçalo Guedes e Maxi Gómez. Técnico: Albert Celades.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra), auxiliado pelos compatriotas Stuart Burt e Simon Bennett.

Estádio: San Siro, em Milão.