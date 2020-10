5 out 2020

EFE Baku 5 out 2020

O Azerbaijão acusou nesta segunda-feira a Armênia de ter atacado com fogo de artilharia várias cidades fora da zona de conflito em torno do enclave separatista de Nagorno Karabakh, incluindo novamente Ganja, a segunda maior cidade do país.

"A cidade de Ganja está debaixo de fogo lançado do território da região armênia de Berd", disse o ministério da defesa do Azerbaijão em um comunicado.