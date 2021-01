O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmou que "não há plano B" para a realização dos Jogos de Tóquio neste ano apesar da situação de pandemia, em entrevista publicada nesta quinta-feira pela agência japonesa "Kyodo".

"Neste momento, não há motivos para pensar que os Jogos não abrirão no dia 23 de julho no Estádio Olímpico de Tóquio", disse Bach, referindo-se à data prevista para o início do evento, que foi adiada por um ano devido à crise global do coronavírus.