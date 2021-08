O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, negou nesta sexta-feira que exista alguma relação entre a realização dos Jogos Olímpicos e o recorde de contágios do novo coronavírus em Tóquio e no resto do Japão.

"As afirmações sobre efeitos indiretos são bastante insustentáveis, não vi nenhum dado que as apoie", disse o dirigente ao ser questionado sobre o assunto em entrevista coletiva na capital japonesa.