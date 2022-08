A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou nesta quinta-feira que, após quatro anos no cargo, a situação no mundo não melhorou, e que a pandemia da covid-19, a guerra na Ucrânia e a falta de vontade política foram os obstáculos para os avanços.

"O trabalho nos Direitos Humanos não acaba nunca", disse a ex-presidente do Chile, que concluirá no próximo dia 31 o mandato na comissão das Nações Unidas dedicada a promover os direitos e as liberdades no mundo.