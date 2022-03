A alta comissária da ONU para os direitos humanos, Michelle Bachelet, afirmou nesta terça-feira que cerca de 12,7 mil pessoas foram detidas arbitrariamente na Rússia por causa da participação em protestos pacíficos contra a guerra na Ucrânia.

"Na Rússia, o espaço para a discussão ou a crítica das políticas públicas, incluindo as ações militares contra a Ucrânia, está mais e mais estrito", disse a ex-presidente do Chile, em discurso no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que está reunido em Genebra, na Suíça.