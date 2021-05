A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou nesta terça-feira sobre uma "tendência alarmante para a concentração do poder" em El Salvador, após as destituições de juízes do Supremo Tribunal e do procurador-geral do país sem respeitar o devido processo.

"Quero recordar a todas as autoridades estatais a necessidade de cumprirem suas obrigações ao abrigo do direito internacional para restaurar o Estado de direito e a separação de poderes", declarou a ex-presidente chilena em um comunicado.