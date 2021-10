26 out 2021

EFE Genebra (Suíça) 26 out 2021

A chilena Michelle Bachelet, Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, condenou nesta segunda-feira o golpe de Estado ocorrido no Sudão e pediu que os militares "respeitem a ordem constitucional e deixem as ruas do país".

Em comunicado, a Bachelet afirmou que o golpe de hoje ameaça o acordo de paz assinado em 2020, que colocou fim a décadas de conflito no país africano e "coloca em perigo os importantes progressos alcançados em direção à democracia e aos direitos humanos".