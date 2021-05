Os recentes ataques com mísseis de Israel contra a Faixa de Gaza, que deixaram pelo menos 242 mortos e 74.000 deslocados, podem constituir crimes de guerra, segundo afirmou nesta quinta-feira a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

Falando em uma sessão especial do Conselho dos Direitos Humanos para discutir a recente escalada do conflito entre Israel e as milícias palestinas em Gaza, Bachelet disse que os ataques "lançam dúvidas sobre a conformidade israelense com os princípios de distinção e proporcionalidade do direito humanitário internacional".