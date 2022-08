A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse nesta sexta-feira que uma possível extradição e julgamento de Julian Assange nos Estados Unidos é motivo de preocupação devido ao impacto que haveria na liberdade de imprensa, no jornalismo investigativo e na atividade dos informantes.

Bachelet recebeu na quinta-feira, em seu escritório em Genebra, a esposa do fundador do Wikileaks, Stella Assange, assim como os seus advogados Baltasar Garzón e Aitor Martínez, que a informaram sobre a situação do ativista, que desde 2019 se encontra em uma prisão de segurança máxima no Reino Unido.