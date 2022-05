A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou nesta terça-feira que o uso de programas espiões, como o Pegasus ou o Candiru, "é uma afronta à privacidade e uma obstrução à liberdade de expressão", que ameaça jornalistas e outros profissionais.

O Pegasus voltou a ser notícia ontem, depois que o Executivo da Espanha anunciou que o telefone celular do presidente do governo do país, Pedro Sánchez, foi alvo de invasão, assim como a ministra da Defesa, Margarita Robles.