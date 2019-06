A alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para os direitos humanos, Michelle Bachelet, visitará a Venezuela na próxima semana, em um encontro possível após grandes esforços do seu escritório para acertar com as autoridades venezuelanas os termos desta missão.

Durante a visita, que acontecerá entre os dias 19 e 21, ela se reunirá com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e com o presidente da Assembleia Nacional, o opositor Juan Guaidó, conforme informou o seu escritório nesta sexta-feira.