A ex-alta comissária de Direitos Humanos da ONU Michelle Bachelet, que terminou seu mandato ontem à frente do órgão, lamentou nesta quinta-feira que a pressão de alguns países tenha dificultado a produção de um relatório crítico sobre a China, publicado antes de ela deixar o cargo.

"Eu disse que publicaria o relatório antes do final do meu mandato, e o fiz", declarou a também ex-presidente do Chile em um comunicado.