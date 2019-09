A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, negou qualquer ligação com a construtora brasileira OAS, depois que um ex-executivo da empresa assegurou ter doado cerca de US$ 143 mil para a campanha eleitoral da antiga governante, em 2013.

"A minha verdade é a mesma de sempre, nunca tive vínculos com a OAS ou qualquer outra empresa", disse Bachelet, em entrevista à emissora chilena "24 Horas".