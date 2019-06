A alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para os direitos humanos, Michelle Bachelet, anunciou nesta sexta-feira os acordos com o governo de Nicolás Maduro para monitorar a situação dos direitos humanos na Venezuela e pediu a libertação de todos os detidos "por exercer seus direitos civis e políticos de forma pacífica".

"Conseguimos chegar a vários acordos. Temos o compromisso expresso do Governo de realizar uma avaliação da comissão nacional de prevenção da tortura, bem como avaliar quais são os principais obstáculos no acesso à Justiça no país", disse Bachelet, minutos antes de deixar a Venezuela.