21 out 2019

EFE Genebra 21 out 2019

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, pediu nesta segunda-feira diálogo entre o governo do Chile e a sociedade civil para baixar a temperatura das ruas no país depois de vários dias de violência e distúrbios nos quais morreram pelo menos 11 pessoas.

"Exorto o governo para que trabalhe com todos os setores da sociedade para conseguir soluções que contribuam para acalmar a situação e tentar debater as reivindicações da população em interesse da nação", destacou a ex-presidente chilena em comunicado.