A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, pediu nesta sexta-feira que a comunidade internacional considere o impacto social e humanitário que as medidas de contenção ao coronavírus possam ter para muitas pessoas, especialmente, as mais pobres.

"A Covid-19 é um teste para nossa sociedade. Estamos nos adaptando como podemos ao vírus. A dignidade humana e os direitos devem estar no centro desse esforço, não deixamos de lado", garantiu a representante das Nações Unidas, em comunicado.

Bachelet afirmou que, na luta contra a epidemia, devem ser destinados recursos para a proteção social, para que os mais vulneráveis possam sobreviver economicamente no que pode se tornar uma crise prolongada.

"Os esforços para combater o vírus não funcionarão, a menos que os consideremos de forma completa, protegendo médica e economicamente aos mais expostos e esquecidos pela sociedade", disse a ex-presidente do Chile.

O escritório da ONU liderado por Bachelet, além disso, destacou que as quarentenas e os isolamentos forçados dentro de residências sejam aplicados em estrita conformidade com as normas de direitos humanos e de uma forma proporcional ao risco.

Na semana passada, Bachelet ainda havia feito alerta, durante reunião do Conselho de Direitos Humanos, contra a onda de preconceito contra cidadãos chineses e de outras regiões da Ásia. EFE

