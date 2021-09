A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu nesta segunda-feira a todos os países que têm sanções setoriais contra a Venezuela que as levantem porque agravaram a precária situação econômica e social da população.

Bachelet apresentou um resumo do último relatório de seu escritório sobre a Venezuela na abertura da 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, destacando que essas sanções também acentuaram o impacto da pandemia no país.