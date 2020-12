O governo iraquiano criticou nesta quarta-feira a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de perdoar quatro pessoas condenadas pelo massacre de 2007 de 14 civis iraquianos, anunciada ontem.

"Esta decisão não levou em conta a gravidade do crime cometido e foi inconsistente com o compromisso declarado da administração dos EUA com os valores dos direitos humanos, da justiça e do Estado de direito", declarou o Ministério das Relações Exteriores do Iraque em comunicado.