Há 65 anos, o Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, é a pedra fundamental do programa espacial da Rússia, local de onde já decolaram mais de 300 humanos e milhares de foguetes com naves e satélites.

"Baikonur é o primeiro cosmódromo do mundo, isso já diz tudo. Nenhum outro porto espacial fez tantos lançamentos. Foram lançadas as mais diversas variedades de foguetes", afirmou à Agência Efe o cosmonauta russo Fiodor Yurchijin ao inaugurar uma mostra dedicada ao 65º aniversário do principal complexo de lançamentos russo no pavilhão "Espaço e Aerunáutica" do VDNJ, o maior centro de exposições de Moscou.