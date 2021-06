As autoridades do México informaram nesta sexta-feira que o estado fronteiriço de Baixa Califórnia tornou-se a primeira região do país a ter uma população maior de 18 anos vacinada contra a covid-19, com menos uma dose.

"Esta é o primeiro estado onde pessoas maiores de 18 anos estão completamente vacinadas", disse Rosa Icela Rodríguez, secretária de Segurança Pública e Proteção, durante a entrevista diária do presidente Andrés Manuel López Obrador.