O ator Alec Baldwin, que acidentalmente matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante uma filmagem nos Estados Unidos, foi avisado de que a arma de que ele usou não tinha balas, de acordo com o depoimento em poder do tribunal do condado de Santa Fe, no estado de Novo México.

"Arma fria", gritou o diretor assistente de produção Dave Halls enquanto entregava a arma a Baldwin, como são conhecidas as pistolas sem munição real na linguagem cinematográfica, de acordo com documentos divulgados hoje.