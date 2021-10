1 out 2021

EFE Buenos Aires 1 out 2021

Todos os anos, de junho a dezembro, centenas de baleias fazem do litoral da Península Valdés, na Patagônia argentina, seu lar: lá elas acasalam, dão à luz, socializam e fazem de seus saltos um espetáculo único da natureza. Agora, após a paralisação no turismo de 2020, estas indiscutíveis "estrelas" estão mais uma vez brilhando diante de um público que invariavelmente fica boquiaberto.

Com Puerto Pirámides - a única cidade da península - como ponto de partida, no Golfo Nuevo, várias empresas fazem excursões de barco que permitem avistar de perto as baleias-francas-austrais, enormes, curiosas e dóceis, que escolhem esta área da província de Chubut como seu principal local de reprodução e parto.