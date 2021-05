O banco estatal e representantes do setor privado de Cuba denunciaram nesta quinta-feira que sofreram fortes perdas nos últimos quatro anos devido à redução do turismo e das remessas, entre outros problemas, como resultado do endurecimento do embargo econômico dos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump.

Nos seus quatro anos no poder (2017-2021), Trump suprimiu os canais legais para o envio de remessas, endureceu os requisitos para viajar à ilha, vetou cruzeiros, proibiu voos para todos os aeroportos cubanos, exceto Havana, e devolveu Cuba à lista de países patrocinadores do terrorismo.